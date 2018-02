Conmebol puniu o Grêmio com multa de 112 mil dólares (cerca de R$ 366 mil, na última cotação) por conta de o clube ter enviado aos patrocinadores da entidade um vídeo com supostos erros de arbitragem antes do jogo de volta da final da Libertadores do ano passado. O Tricolor alegava que o torneio havia perdido a credibilidade. O clube pode recorrer da decisão.

