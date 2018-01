O Grêmio assinou nesta segunda-feira a permanência do volante Michel por mais três anos no clube. Após o primeiro pagamento ao Novorizontino, foi possível que as duas partes celebrassem o novo vínculo. O atleta se diz identificado com a torcida tricolor e espera por mais três anos de conquistas. Michel chegou ao Grêmio por empréstimo no início de 2017.

