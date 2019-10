Grêmio nega nova especulação envolvendo Thiago Neves, do Cruzeiro: “Absolutamente, não”

O meia-campista do Cruzeiro Thiago Neves voltou a ter o nome relacionado com o Grêmio. Contudo, uma possível negociação entre as parte foi descarta pelo presidente do tricolor, Romildo Bolzan Jr., que garantiu ainda que, a direção não procura por nenhum reforço, neste momento. As informações são da Rádio Grenal.

“Não chegou, não é verdade e não leve a sério. Absolutamente, não”, afirmou o mandatário, que completou: “O Grêmio não está correndo atrás de ninguém. O Grêmio vai finalizar o ano com esses jogadores.”

No final de 2018, chegou a ser especulada um negociação envolvendo a troca de Luan por Neves. Contudo, não houve acerto e o jogador do Cruzeiro assinou sua renovação com clube mineiro até 2020.