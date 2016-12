GrÃªmio perde para o Botafogo na Arena

Neste domingo (10), o Grêmio entrou em campo para enfrentar o Botafogo, na Arena, no último jogo do Campeonato Brasileiro desta temporada. Com equipe reserva, o Tricolor acabou derrotado pelos cariocas por 1 a 0.

Apesar dos cariocas pressionarem bastante nos minutos iniciais, o Grêmio conseguiu administrar o jogo. No entanto, depois de uma cobrança de escanteio, Bruno Silva abriu o marcador para os adversário, aos 16 minutos. Depois disso, os gremistas criaram boas chances – uma com Kaio e outra com Bolaños. Já nos acréscimos, o Botafogo teve um jogador expulso – Airton – após discussão com o próprio companheiro de equipe.

Para a etapa complementar, o Tricolor voltou melhor. Pressionou por muitas vezes os cariocas e criou mais oportunidades. Aos 30 minutos, Guilherme cruzou na área, Everton cabeceou e Sidão espalmou. Bolaños pegou a sobra e mandou para o fundo das redes, mas o gol foi anulado por impedimento do equatoriano. Durante o restante da partida, o domínio foi gremista, mas não conseguimos igualar o marcador.

Com o resultado, o Tricolor finalizou o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, com 53 pontos.

