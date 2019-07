Grêmio perde para o Cruzeiro e busca vaga na final do Brasileirão feminino A2 em Belo Horizonte

As Gurias Gremistas foram derrotadas pelas Cabulosas do Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo (28), no Estádio Vieirão, em Gravataí. A partida era válida pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2.

Com um primeiro tempo equilibrado entre as duas equipes, os gols acabaram saindo no segundo tempo da partida. Logo aos oito minutos, em uma cobrança de escanteio, a zagueira gremista Beta tentou cortar mas acabou marcando contra. Aos 28, o Cruzeiro ampliou com a camisa 7, Vanessa. O Grêmio chegou a diminuir aos 44, em cobrança de pênalti convertida por Karina. Foi o 14º gol da atacante que se tornou artilheira isolada do campeonato.

Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para avançar à final da competição. O duelo ocorre no próximo sábado, dia 3 de agosto, às 19h, no estádio Alterosas, em Belo Horizonte. Quem avançar, enfrenta a vitoriosa da partida entre São Paulo e Palmeiras.

As quatro equipes que disputam essa fase, já estão garantidas na primeira divisão do Brasileirão Feminino do ano que vem.

