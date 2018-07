Grêmio perde para o Vasco por 1 a 0, em São Januário

Nesta tarde de domingo (22), o Grêmio enfrentou o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, no jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de maior posse de bola e superioridade na partida, o Tricolor acabou derrotado pelo placar de 1 a 0.

O jogo começou favorável para os cariocas, que tiveram mais intensidade nos minutos iniciais, tanto que abriram o marcador logo aos 2’, com Andrés Ríos. No decorrer da etapa, o Grêmio se reorganizou e passou a ter o domínio do jogo. O Vasco teve um jogador expulso aos 31’, o que motivou o técnico Renato a providenciar sua primeira alteração, tirando Marcelo Oliveira para colocar Marinho, e assim buscar mais ofensividade. Mesmo controlando as ações e criando por mais vezes, o Tricolor não chegou a marcar.

Na etapa complementar, seguiu superior, mas teve dificuldade em furar a defesa adversária. O técnico Renato fez suas outras substituições: aos 14’, colocou Douglas no lugar de Léo Moura e aos 23, Jael na posição de Jailson.

Com o resultado, o Grêmio não soma pontos nesta rodada e segue com 23, ocupando momentaneamente a sexta colocação.

Primeiro Tempo

A partida iniciou favorável para os donos da casa, que logo aos 2 minutos conseguiram abrir o marcador com Andrés Ríos. Pela esquerda, Henrique fez um cruzamento na área para p atacante, que dividiu com Geromel e conseguiu encobrir Marcelo Grohe, abrindo o placar no São Januário. No minuto seguinte, de longa distância, Andrey arriscou e mandou uma bomba, obrigando o goleiro gremista a espalmar para escanteio.

O Tricolor tentou responder aos 7 minutos, com uma jogada entre Luan e André. Ao receber o último passe, o camisa 7 tentou a jogada pela esquerda, mas foi barrado por Luiz Gustavo. Em outra oportunidade, Ramiro foi até a linha de fundo e tentou o cruzamento, mas Ricardo Graça conseguiu cortar.

O Vasco chegou novamente com perigo aos 13’. Andrey lançou Yago Pikachu na esquerda. O meia ficou de cara com Grohe, que conseguiu fazer mais uma grande defesa.

O Grêmio ameaçou com uma jogada iniciada por Everton, que cruzou para André na área. O centroavante tentou receber, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Com 20 minutos, Yago Pikachu levou perigo a meta gremista ao cobrar uma falta. Em cobrança de escanteio, Luan colocou no primeiro poste, mas a bola foi afastada pela defesa carioca. Em mais uma chance, Jailson chutou de fora da área, Martin defendeu. A bola ficou viva na área até chegar a Marcelo Oliveira, que finalizou, mas mandou à esquerda do arqueiro adversário. No lance, os gremistas pediram pênalti em André, mas nada foi assinalado.

Quando o Grêmio tramava jogada pelo meio, com Luan, Henrique, já amarelado, desarmou o camisa 7 com um carrinho, cometendo falta forte sobre o atacante. Consequentemente, recebeu novo amarelo e foi expulso da partida. Na cobrança da falta, Ramiro levantou na área para Geromel, que desviou de cabeça, mandando para fora, à direita de Martin.

Já nesta primeira etapa, o técnico Renato Portaluppi mexeu na equipe. Aos 37 minutos, tirou Marcelo Oliveira, para colocar Marinho.

Jogo finalizou aos 48′.

Segundo Tempo

Antes do primeiro minuto o Grêmio já chegou ao ataque com Marinho, que de longa distância, finalizou, mas para fora. Logo na sequência, pela esquerda, criou novamente com Everton, que dominou e chutou, mas Martin defendeu dando rebote. Luan pegou a sobra e arrematou de canhota, mas a bola foi para fora.

Aos 6 minutos, o Tricolor tentou com Marinho, que fez um cruzamento na área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Geromel desceu pela direita e levantou na área. A defesa carioca cortou.

Aos 12’, uma nova chance surgiu com um lançamento de Léo Moura na área. Everton dominou e finalizou, mas a arbitragem anulou a jogada por falta de Cícero em defensor.

Substituição: Saiu Léo Moura, entrou Douglas, aos 14’.

Na sua primeira participação na partida, o camisa 10 cobrou para Ramiro, que fez um cruzamento na área para Cícero. O volante cabeceou, mas mandou por sobre o gol.

Quando contra-atacava, o Vasco também levava perigo. Aos 21’, Pikachu cruzou na área, mas Geromel subiu e cortou o perigo. Em seguida, Thiago Galhardo recebeu na direita e chutou. A bola foi interceptada por Bressan, que mandou a escanteio.

Substituição: Saiu Jailson, entrou Jael, aos 23’.

Uma das melhores chances gremistas surgiu aos 24 minutos, quando da extrema direita, Douglas cobrou uma falta, a bola chegou a André que finalizou no centro do gol, mas Martín Silva fez a defesa.

Já aos 29’, em nova oportunidade, Ramiro colocou a bola na área, Jael desviou, mas Pikachu fez o corte.

Aos 44’, quase que o Grêmio empatou.

Jogo finalizou aos 52’.

Deixe seu comentário: