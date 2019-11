Futebol Grêmio pode lucrar milhões em negociação de Milan pelo atacante Tetê, do Shakhtar

Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

Tetê comemora conquista do Campeonato Ucraniano, seu segundo título com a camisa do Shakhtar Donetsk Foto: (Reprodução/Instagram) Foto: (Reprodução/Instagram)

O Grêmio deve ter um aumento de caixa neste fim de ano. Isto porquê, Tetê, atacante do Shakhtar Donetsk, está na mira do Milan. O clube italiano já abriu negociações para ter o jovem e caso o negócio se conclua, o tricolor terá direito a uma porcentagem das cifras, por possuir 15% dos direitos econômicos do atleta, além de mais 3% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, por ser o clube formador do jogador.

O interesse do Milan por Tetê já ocorreu na janela de transferência do meio do ano. À época, o clube acenou com cerca de € 20 milhões de euros para ter o atacante, que soma 8 gols em 23 jogos, e dois títulos até aqui, em sua passagem pela Ucrânia. Nesta nova investida, os valores podem superar os € 30 milhões de euros. Vale lembrar que, quando de sua venda para os ucranianos, o tricolor lucrou € 10 milhões de euros ( cerca de R$ 43 milhões) pela negociação de 45% de seu passe.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário