Grêmio prioriza parte física durante período de treinamentos

A manhã de treinos do Grêmio esteve marcada mais uma vez, por treinos físicos. A comissão técnica do time tem dado prioridade a parte física dos jogadores nestes primeiros três dias de atividades, em Viamão.

Com uma quarta-feira de baixa temperatura, o grupo de atletas ficou restrito ainda aos trabalhos com bola. Os jogadores realizaram treinos de força física, intercalados com corridas ao redor do campo. Por conta da sequência de jogos no segundo semestre, o elenco terá pela frente compromissos em três competições simultâneas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

A boa notícia nestas primeira atividades fica por conta da recuperação dos lesionados. Paulo Miranda, Kannemann, Bruno Cortez e Luan, estão trabalhando normalmente, além de Rodriguez, que ficou apenas na academia, na reapresentação, na última segunda-feira.

Novamente, a programação de treinos terá dois turnos. E, para a parte da tarde, está prevista a primeira atividade com bola para os jogadores. Os trabalhos iniciam às 15h30, no campo do hotel Vila Ventura.

O time segue a rotina de treinamentos na região metropolitana até o próximo domingo. Na próxima semana, o time retorna ao CT Luiz Carvalho, onde estão previstos dois jogos-treino. O primeiro, já confirmado, está marcado para o dia 7 de julho, contra a equipe do Criciúma.

