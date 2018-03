Nessa quarta-feira, o Grêmio confirmou oficialmente em suas redes sociais a renovação do contrato do volante Ramiro até o final de 2021. Oriundo do Juventude, o atleta de 24 anos e 1m68cm já está em sua quinta temporada no Tricolor gaúcho, pelo qual já marcou 20 gols e conquistou os títulos da Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana.

