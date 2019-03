Grêmio se manifesta sobre briga que resultou em torcedor baleado em Caxias do Sul

De forma oficial, o Grêmio se manifestou na manhã desta segunda-feira (25), através do site do clube, sobre os incidentes ocorridos neste domingo (24), em Caxias do Sul. Durante a partida contra o Juventude, em um bar próximo ao Estádio Alfredo Jaconi, o conselheiro Bruno Pisoni Garcia, membro da torcida organizada Geral do Grêmio, foi baleado no braço e no rosto após uma briga com torcedores de outra organizada, a Máfia Tricolor.

“O Grêmio FBPA vem a público lamentar mais uma vez que episódios como o ocorrido ontem durante o jogo Juventude e Grêmio, na saída do Estádio Alfredo Jaconi, envolvendo membros de torcidas organizadas, maculem o nome de nossa instituição, os princípios do futebol, e vão de encontro aos valores do Clube. O Grêmio baliza sua conduta de acordo com padrões éticos, sociais e morais, sobretudo no que diz respeito à preservação e segurança da vida humana. Ao conselheiro Bruno Pisoni Garcia, nosso desejo de pronta recuperação. O Grêmio aguardará o resultado da investigação e verificará providências, se for o caso, de condutas que infrinjam regulamentos do Clube”, diz a nota divulgada.

Fillipy Rocha e Renan Mello Pinto foram detidos em flagrante e indiciados por tentativa de homicídio e pelo porte ilegal de arma. Bruno permanece internado e não corre risco de morrer.

