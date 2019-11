Grêmio se prepara para o Grenal com a volta de cinco reforços

Agora, é tudo Grenal pelo lado tricolor. E, na preparação para o clássico de domingo (03), na Arena, o técnico Renato Portaluppi, ao que tudo indica, poderá contar com a volta de cinco titulares. Os zagueiros Geromel e Kannemann, os volantes Maicon e Matheus Henrique, assim como o atacante Alisson voltaram aos treinamentos e devem estar em campo contra o Inter. As informações são da Rádio Grenal.

Passada a vitória sobre o Vasco, a preparação para o duelo teve início na tarde desta quinta-feira (31). No gramado do CT Luiz Carvalho, a boa notícia ficou pelo retorno de algumas peças, que haviam ficado de fora da partida em São Januário. Depois de cumprir suspensão, Kannemann e Matheus Henrique voltam a e equipe naturalmente.

Já Geromel, que teve uma contusão na coxa direita, se mostrou recuperado. Mesma situação de Maicon, preservado, e Alisson, que ficou em Porto Alegre sob observação após uma pancada na cabeça ainda no último domingo, contra o Botafogo.

Por outro lado, o time gremista não terá a presença de Thaciano. O jogador para por três semanas para tratamento na coxa esquerda. O volante sofreu um problema no local, na última quarta-feira, quando precisou ser substituído.

Ainda no primeiro trabalho na Capital gaúcha, os atletas que disputaram a partida contra a equipe carioca realizaram apenas um trabalho físico, com exercícios regenerativos na academia. Patrick, recuperado de conjuntivite, também está novamente à disposição.

A preparação do tricolor segue na tarde desta sexta-feira (1º), com a primeira parte sendo realizada portões fechados, quando Renato dá os últimos ajustes à formação que entrará em campo, no domingo, às 18h (de Brasília). O tricolor chega para o clássico com 47 pontos e na 5ª posição na tabela da competição.