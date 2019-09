Grêmio se reapresenta e trabalha fisicamente no Centro de Treinamento Luiz Carvalho

Depois de ganhar a segunda-feira (9) de descanso, o plantel gremista se reapresentou na tarde desta terça (10), no CT (Centro de Treinamento) Luiz Carvalho, iniciando os trabalhos da semana para o duelo diante do Goiás, domingo, na Arena, válido pela 19ª rodada, a última do turno.

O treino realizado durante a tarde ficou por conta da equipe de preparação física. Os jogadores foram separados em dois grupos que intercalaram trabalhos na academia e corrida no gramado.

O clube confirmou oficialmente as lesões de Leonardo Gomes e Geromel: o lateral, que se lesionou no jogo contra o Athletico PR, fez exame de imagem que apresentou lesão ligamentar com ruptura completa do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Ele vai passar por cirurgia e não deve mais atuar neste ano.

Pedro Geromel, que sentiu na partida contra o Cruzeiro, apresentou lesão muscular no músculo adutor da coxa direita e fica em recuperação por tempo indeterminado.

Um dos possíveis substitutos para o setor defensivo é David Braz. O plantel volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira (11) no CT Luiz Carvalho.

Ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para o jogo entre Grêmio e Goiás, às 16h de domingo (15), na Arena. A partida está incluída no calendário de aniversário do Tricolor, que completa 116 anos no mesmo dia. As vendas começam nesta quarta-feira (11), a partir das 11h para Sócios Torcedores; dia 12, às 11h, para Sócios Infantis e na sexta-feira, dia 13, às 11h para todos os públicos.

