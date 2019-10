Grêmio tem dois jogadores convocados para a Seleção Olímpica

O goleiro Phelipe Megiolaro e o volante Matheus Henrique, ambos atletas do Grêmio, foram convocados nesta sexta-feira (25) pelo técnico André Jardine para a Seleção Olímpica brasileira. Os dois participarão do Torneio de Tenerife, na Espanha, durante o período de 11 a 19 de novembro, com partidas contra os EUA e Chile. As informações são da Rádio Grenal.

Com a convocação, a dupla vira desfalque para o tricolor em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas partidas contra Chapecoense e Flamengo, em 10 e 17 de novembro. O retorno está previsto para o jogo contra o Palmeiras, no dia 24.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Ivan (Ponte Preta), Phelipe Megiolaro (Grêmio), Anderson (Athletico-PR);

Laterais: Dodô (Shakhtar Donestsk), Guga (Atlético-MG), Ayrton Lucas (Spartak Moskva), Caio Henrique (Fluminense);

Zagueiros: Lyanco (Torino), Ibañez (Atalanta), Rodrigo (Portimonense), Walce (São Paulo);

Meias: Matheus Henrique (Grêmio), Lucas Fernandes (Portimonense), Bruno Guimarães (Athletico-PR), Thiago Maia (Lille), Pedrinho (Corinthians), Wendel (Sporting);

Atacantes: Antony (São Paulo), Artur (Bahia), Paulinho (Bayer Leverkusen) ,Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (R.B. Leipzig), Pedro (Fiorentina).

Ainda nesta sexta-feira, o técnico Tite também revelou a lista de convocados para a Seleção Principal para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 14 e 19 de novembro. Nesta lista foram apenas chamados os jogadores que atuam no futebol europeu.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Danilo (Juventus), Emerson (Bétis), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (PSG);

Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique);

Atacantes: David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool) , Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).