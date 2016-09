Grêmio tem time encaminhado para partida contra o Botafogo

Não tem mistério: o técnico Roger Machado deu indicativos da equipe que enfrenta o Botafogo às 16h deste domingo (04), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Para o jogo que havia sido adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Henrique Almeida começa no lugar de Bolaños, cedido ao selecionado do Equador. Na defesa, Kannemann ocupa o espaço de Geromel, convocado por Tite, e Bruno Grassi assume o gol na vaga de Marcelo Grohe, também a serviço da Seleção Brasileira.

No treinamento desta quinta-feira (01), com ênfase na bola parada, apenas Edílson foi preservado. O lateral direito não tem problema maior e está confirmado diante do Fogão. No CT Luiz Carvalho, Ramiro foi escalado no setor de Edílson. Pedro Rocha ainda segue de lado em função de um quadro viral.

Provável escalação: Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Maicon; Douglas; Luan e Henrique Almeida.

Douglas

O meia Douglas, de 34 anos, que passa por fase positiva no Tricolor, atingiu o número mínimo previsto em contrato de partidas e tem a sua permanência até a metade do próximo ano assegurada. O clube trata os detalhes da renovação com o profissional para estender o vínculo.

