Grêmio trabalha ataque e defesa antes do retorno contra o Bahia pela Copa do Brasil

Faltando menos de uma semana para o início das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, o Grêmio faz os últimos ajustes para a retomada das competições. Nesta quinta-feira (4), no frio intenso do CT Luiz Carvalho, os jogadores trabalharam jogadas de ataque e de defesa.

Para o treinamento o grupo foi dividido entre jogadores de ataque e jogadores de defesa, cada grupo trabalhando em uma metade do gramado. Renato Portaluppi orientou ativamente a construção de jogadas ofensivas, com saída através dos volantes e laterais. Cada jogava combinava diferentes ultrapassagens e troca de passes, forçando jogadores de meio, inclusive volantes, a pisarem na área e jogadores de frente a ajudarem na criação de oportunidades.

Na metade oposta o auxiliar Alexandre Mendes trabalhou com os atletas de defesa, compostos por zagueiros e também volantes. Com estacas simulando obstáculos de jogo, os jogadores tinham a tarefa de se antecipar, encontrar espaços e afastar as bolas cruzadas. A atividade também teve exigências para as duplas de zaga, com Geromel e Kannemann trabalhando lado a lado.

Ainda houve um momento em que defensores e atacantes se encararam em um treinamento de 3×2. Um auxiliar era responsável pela saída, nos pés do ataque. A partir daí, três jogadores tinham o dever de construir uma jogada contra uma dupla de zagueiros/volantes e concluir a gol.

Para fechar a semana, o Grêmio encara o Criciúma em jogo-treino na tarde de sexta, no CT Luiz Carvalho. A atividade será mais um teste pra a retomada das competições. Na quarta-feira que vem (10) o Grêmio recebe o Bahia, às 19h15min, na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

