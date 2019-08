Grêmio treina no CT do Corinthians visando compromisso pelo Brasileirão; Maicon faz trabalho com a fisioterapia

*Valéria Possamai

O Grêmio segue a preparação em solo paulista para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 11h, o time enfrenta o São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou mais uma atividade, desta vez, no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, do Corinthians.

Este foi o primeiro trabalho que contou com todo o grupo de jogadores no gramado após a classificação na Libertadores. À exceção entre os atletas ficou por conta de Maicon, que se recupera de problema muscular e permaneceu realizando fisioterapia, conforme a assessoria do clube.

O trabalho teve como foco a posse de bole. Os jogadores foram divididos em três times realizando mini-jogos. Mesmo sem a indicação de time, a escalação para o final de semana será reserva, mas com um reforço. Everton, suspenso do jogo de volta da Copa do Brasil, deve atuar contra o time paulista. Já Rômulo, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque. Assim, Michel pode voltar a fazer sua primeira partida como titular após a lesão no joelho.

Em meio a preparação para pegar o tricolor paulista, o tricolor gaúcho também já pensa na decisão da Copa do Brasil. Na quarta-feira, na Arena da Baixada, o time decide uma das semifinais contra o Athlético-PR. No primeiro jogo, o Grêmio por 2 a 0.

Adversário na Libertadores: Flamengo

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio também conheceu o seu próximo adversário na Copa Libertadores. Os gremistas irão enfrentar o Flamengo, que eliminou o Inter, nas semifinais do torneio continental. As decisões ocorrem no mês de outubro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas