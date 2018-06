Grêmio vence o América-MG na Arena por 1 a 0, com gol de Everton

O Grêmio entrou em campo na tarde deste domingo (10) para fazer o último jogo na Arena, antes da parada dos jogos durante o período do Mundial. Enfrentou o América-MG e venceu pelo placar de 1 a 0.

Apesar de os mineiros dominarem as principais ações na primeira etapa, foi o Tricolor quem conseguiu o resultado. Aos 32 minutos respondeu as ameaças e abriu o marcador depois de um bom lançamento de Cícero para Everton. O atacante dominou no peito, deslocou os marcadores e o goleiro, empurrando a bola para o fundo das redes.

Já na segunda etapa, o Grêmio voltou melhor, mas ainda precisou se defender dos lances rápidos do América. Aos 10′ e aos 20′, o técnico Renato Portaluppi promoveu as primeiras alterações, tirando Lima e André, para colocar Thaciano e Jael. O jogo ficou mais ‘pegado’, com o domínio Tricolor. A última alteração foi providenciada, quando Luan deu lugar a Kaio.

Com o resultado, o Grêmio soma três pontos, chegando a 19 na competição. Na quarta-feira, em Recife, enfrenta o Sport, pela 12ª rodada do Brasileirão, o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo.

Primeiro Tempo

O América-MG foi quem ameaçou pela primeira vez, logo aos 4 minutos, quando Gerson Magrão fez um cruzamento para Aylon, que acionou Ademir. O atacante finalizou, mas a bola não passou pela defesa gremista. De novo no ataque, os mineiros chegaram com perigo em um chute forte de Ademir, da entrada da área, mas o arremate saiu por sobre o gol de Marcelo Grohe.

Aos 12 minutos, depois de rodar a bola da esquerda para a direita, a bola chegou aos pés de Luan, que acionou Bruno Cortez na esquerda. O lateral devolveu o passe para o camisa 7, que dominou, cortou para a perna direita e finalizou, mas Jori fez a defesa. Em seguida, foi a vez de Everton fazer grande jogada individual pela esquerda, próximo a linha de fundo, conseguindo escanteio. Na cobrança, Luan colocou no segundo poste, Cícero subiu e desviou; a bola bateu em Messias e saiu à direita do arqueiro mineiro. Na cobrança do segundo escanteio, a bola foi colocada na área, desviou no defensor e chegou aos pés do Cebolinha, que mandou forte na trave. A bola quicou quase na linha e ao final, Jori conseguiu segurar, aos 14′.

Pela direita, o América-MG desceu com Aylon em velocidade, mas ao ingressar na área, o atacante acabou cometendo falta sobre Kannemann. Em seguida, avançaram novamente, mas pela direita. Zaga conseguiu o corte. Na cobrança de escanteio, Christian colocou na marca penal e Marcelo Grohe saiu para fazer a defesa, aos 21 minutos.

Três minutos depois, Serginho cobrou uma falta na área, mas mandou direto pela linha de fundo. Em seguida, eles criaram a melhor oportunidade na partida em um contra-ataque pela direita. A bola chegou a Gerson Magrão, na esquerda, que mandou uma bomba, mas na rede, pelo lado de fora.

Outra vez levando perigo a meta gremista, de novo em cobrança de falta, Aderlan chutou direto ao gol, mas por sorte, mandou por sobre a meta.

O Grêmio respondeu as ameaças e aos 32 minutos, abriu o marcador. Cícero fez um bom lançamento para Everton, que dominou no peito, deslocou dois marcadores e o goleiro, empurrando a bola para o fundo das redes.

A partir do gol, o Tricolor se soltou mais na partida. De novo no ataque, agora Kannemann e Bruno Cortez fizeram uma jogada rápida, mas Jori conseguiu segurar a finalização.

Aos 38′, em cobrança de escanteio, Luan colocou na área, mas a defesa mineira afastou. Na sequência, Everton recebeu um passe na esquerda, desceu em velocidade e tentou o passe, mas a defesa cortou pela linha de fundo.

Depois de trabalhar a bola em toques rápidos, o camisa 7 recebeu no meio, saiu em velocidade e finalizou, mas mandou por sobre a meta mineira.

Aos 42 minutos, o América criou com Aylon, que recebeu no meio e chutou, mas mandou fraco e Grohe fez a defesa com tranquilidade.

Já nos acréscimos, o Grêmio teve ainda uma cobrança de escanteio. Luan colocou no primeiro poste e a zaga afastou.

Jogo finalizou aos 46′.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação e logo no primeiro minuto tentou chegar com André, que arrancou em velocidade, brigou pela bola na intermediária, mas acabou desarmado.

O América-MG respondeu com Gerson Magrão, que chutou forte, obrigando Marcelo Grohe a fazer uma grande defesa, aos 3 minutos de bola rolando.

O Tricolor teve uma grande oportunidade aos 8′, novamente com um lançamento procurando Everton, na entrada da área. O atacante recebia, quando dIvidiu com o zagueiro e caiu dentro da área, mas nada foi assinalado pela arbitragem.

Em cobrança de falta da direita, Luan colocou no segundo poste, Cícero subiu de cabeça e desviou. A bola passou raspando a trave de Jori.

Substituição: Saiu Lima, entrou Thaciano, aos 10 minutos.

O América teve uma chance em escanteio, onde a bola foi alçada na área, mas afastada pela defesa gremista. Em seguida, pela esquerda, os mineiros avançaram rapidamente, mas Arthur estava no lance e cortou pela linha de fundo.

O Grêmio tentou com Cícero, que arriscou de longa distância. A bola quicou no gramado antes de Jori conseguir a defesa.

Substituição: Saiu André, entrou Jael, aos 20 minutos.

Em contra-ataque, o Grêmio se lançou com Jael, que abriu para Everton e depois correu para a área para receber. No lance, o zagueiro adversário se antecipou ao centroavante e conseguiu interceptar a jogada.

Aos 23′, Rafael Moura, da esquerda, fez um cruzamento na pequena área, mas Grohe caiu para alcançar e defender. Em resposta, o Tricolor chegou com Jael que, de costas para o gol, recebeu, fez o giro e tentou a finalização, mas a defesa cortou. A bola ainda ficou viva e o arqueiro correu para mandar pela lateral.

Com uma boa jogada, o Tricolor chegou mais uma vez. Bruno Cortez cruzou da esquerda, Cícero ajeitou de cabeça para Thaciano, que chutou cruzado. A zaga cortou a escanteio. Luan cobrou no primeiro poste, Thaciano de novo desviou, mas a bola saiu por sobre a meta mineira.

Aos 37 minutos, o Grêmio perdeu duas oportunidades no mesmo lance. No primeiro momento, Luan e Cortez tentaram o gol, mas a zaga cortou. Na sobra, Éverton recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo de Jori, mas ele conseguiu grande defesa.

Substituição: Saiu Luan, entrou Kaio, aos 44′.

Aos 46′, o América quase conseguiu o empate em um chute forte de Rafael Moura, mas Marcelo Grohe fez uma grande defesa.

Jogo finalizou aos 48′.

