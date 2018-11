Jogando em casa, o Grêmio venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, e está de volta ao G4 do Brasileirão

Diante de 22 mil torcedores, na tarde desse domingo o Grêmio venceu em casa o Vasco da Gama por 2 a 1, de virada, em confronto válido pela trigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor chegou a 58 pontos e está de volta ao G4, atrás de Palmeiras , Inter e Flamengo.

Nesta quinta-feira, o Mosqueteiro encara o São Paulo no estádio Morumbi, em um confronto direto: os donos da casa estão em quinto lugar no Brasileirão, com os mesmos 58 pontos dos visitantes mas em desvantagem nos critérios qualificados.

O jogo

Quem abriu o placar foram os visitantes: depois de trabalhar a bola na parte central do ataque, o meia Thiago Galhardo chutou na saída do goleiro Paulo Victor, abrindo o escore aos 12 minutos do primeiro tempo.

Aos 19 minutos, porém, o Grêmio chegou ao empate com Jael, após uma bela jogada do lateral Léo Moura pela direita. Ele deslocou a marcação e cruzou para o atacante mandar, de cabeça, para o fundo da rede.

Já o segundo tempo foi equilibrado. O Vasco se fechou na defesa e, mesmo assim, o time de Geromel e companhia conseguiu envolver o oponente com boas jogadas. A vitória só veio no “apagar das luzes”: aos 49 minutos, Matheus Henrique recebeu um passe e chutou, de longa distância. Martín Silva tentou segurar, mas a bola escapou para dentro do gol.

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Léo Moura (Marinho), Geromel, Paulo Miranda, Bruno Cortez, Michel, Maicon (Matheus Henrique), Alisson, Cícero (Jean Pyerre), Everton e Jael.

Já o Vasco, sob o comando de Alberto Valentim, escalou Martín Silva, Luiz Gustavo (Lucas Kal), Henriquez, Ricardo, Ramon, Willian Maranhão, Andrey, Thiago Galhardo (Raul), Yago Pikachu, Marrony (Rildo) e Maxi López.

