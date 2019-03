Grêmio vs Juventude: veja como foi o primeiro tempo

*Por Bárbara Assmann

Após vencer por 6 a 0 fora de casa, o tricolor está jogando contra o Juventude, na Arena, para confirmar a presença na semifinal do Gauchão. O Grêmio surpreendeu e foi com time praticamente titular. As novidades foram Darlan, Tardelli, Montoya e o goleiro Júlio César iniciando o jogo.

O Grêmio iniciou o primeiro tempo trocando muitos passes. O Juventude precisava arriscar, não tinha outra alternativa, mas estava tímido na partida. O tricolor jogava com facilidade e tranquilidade, fazendo balanços entre as laterais. Mesmo com maior posse de bola, foi o Juventude quem teve a primeira chance, com Caprini.

Após o susto, o tricolor conseguia chegar ao ataque com facilidade, com muita troca de passes, principalmente, no meio de campo. O time de Caxias do Sul estava totalmente recuado. Aos nove minutos, André perdeu boa chance após pifada de Darlan. Depois da jogada, Maicon ainda chutou no canto, mas o goleiro fez boa defesa.

O ponteiro marcava vinte minutos quando Montoya, de longe, cobrou falta colocada, e Marcelo Carné fez outra bela defesa. A bola foi para escanteio, o sexto do Grêmio na partida. O tricolor, mesmo com a grande vantagem, seguia buscando o gol.

Com trinta minutos de jogo, o Juventude estava totalmente recuado e a posse de bola era toda tricolor. Diego Tardelli tinha uma boa movimentação, tentava aparecer. Darlan se destacava com muita precisão nos passes. O time adversário não havia chutado nenhuma vez ao gol, não levava perigo algum. Já o tricolor, sempre no ataque, não sossegava.

Aos quarenta minutos, Marcelo Oliveira travou o pé no gramado e saiu com muitas dores no joelho. Má notícia para Renato, que teve que improvisar Juninho Capixaba na zaga.

Em resumo, o primeiro tempo foi ataque contra defesa. Com o resultado, o Grêmio garante, com facilidade, a vaga para a semifinal do Gauchão, tendo como adversário o São Luíz de Ijuí.

