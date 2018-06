O Grêmio enfrenta o América-MG pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as às 16h deste domingo na Arena, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM).

Com 16 pontos, o Mosqueteiro ocupa o sétimo lugar, mesmo escore do Inter (oitavo colocado) mas em vantagem nos critérios qualificados. Já o América-MG (campeão da Série B do ano passado), com 13 pontos, está em décimo-primeiro. Em caso de vitória, o clube gaúcho poderá ingressar no G-4.

