1º Tempo: Grêmio 0x0 Corinthians

Começa o duelo do Grêmio contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogo na Arena é transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou pelo site www.radiogrenal.com.br).

A torcida do Tricolor já fez a sua primeira parte, esgotando os ingressos. E não é para menos: em caso de vitória, o Tricolor chegará a 25 pontos, substituindo o próprio time paulista (ainda invicto) na liderança da tabela.

Grêmio

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann (Rafael Thyere) e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Pedro Rocha, Ramiro e Luan; Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

Corinthians

Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Angel Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliar 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Auxiliar 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Comentários