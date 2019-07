Grenal do bem: Grêmio mandará doações para auxiliar ação solidária no Gigantinho

A tradicional rivalidade Gre-Nal existe apenas dentro dos campos e é isso que os times estão provando. Após o Internacional anunciar que disponibilizará o Gigantinho para abrigar a população em situação de rua de Porto Alegre, o Grêmio também se prontificou a ajudar. Já que a noite da sexta-feira (5) e madrugada do sábado (6) serão as mais frias do ano, os dois clubes irão se unir para fazer o bem.

O tricolor mandará para o local doações de cobertores, colchões e alimentos. A informação foi dada pelo presidente Marcelo Medeiros.

O projeto acontece em conjunto com a Campanha do Agasalho “Esquenta Porto Alegre” e conta com o apoio dos Cozinheiros do Bem. Além de abrigo, será oferecido um jantar, preparado pelas torcidas organizadas do Inter. O ginásio estará aberto das 19h às 21h, e estima acolher 300 pessoas.

