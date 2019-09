A Campanha do Brinquedo ganhou uma forte aliada. A rádio Grenal, da Rede Pampa, fará uma transmissão histórica do Grenal feminino neste sábado (21), quando será a primeira emissora FM de Porto Alegre fazer uma transmissão de futebol exclusivamente com mulheres. Os espectadores são convidados a doar um brinquedo para a campanha. A partida tem início às 15h, na sede campestre do Sesc.

