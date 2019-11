Grenal feminino termina empatado em 0 a 0

O segundo Grenal do Campeonato Gaúcho feminino deste ano terminou empatado em 0 a 0 na tarde de sábado (02), no Vieirão, em Gravataí. A partida, que tinha mando de campo das gremistas, foi válida pela oitava rodada do Estadual.

Como é tradição no clássico, o jogo foi bastante disputado, com chegadas fortes e muita animação por parte dos torcedores nas arquibancadas. O primeiro tempo teve lances de ataque para os dois lados, com mais chances para as coloradas.

Na segunda etapa, a intensidade das duas equipes diminuiu. O Grêmio melhorou e dominou o jogo por alguns minutos.

O Inter lidera o campeonato com 22 pontos. O Grêmio ocupa a segunda colocação, com 13.