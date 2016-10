Grendene registra lucro de R$ 151 milhões no terceiro trimestre do ano, alta de 10,7%

A Grendene encerra mais um trimestre com crescimento no lucro em um ano de recessão e redução no consumo. Até agora, a empresa acumulou em 2016 um lucro líquido R$ 388 milhões distribuindo R$ 203 milhões de dividendos. Segundo Francisco Schmitt, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, muitas foram as dificuldades que a empresa teve que superar para entregar estes resultados. A queda no consumo de calçados, que segundo dados da Abicalçados caiu 11% no primeiro semestre de 2016, se refletiu na queda de volumes da empresa e o aumento de impostos, salários e inflação em geral pressionaram os custos. No mercado externo, a taxa de câmbio menos favorável às exportações, um comércio internacional mais protecionista e desaceleração econômica em muitos países foram os fatores negativos. Ainda assim, no terceiro trimestre de 2016, a empresa reduziu seus custos em 10,9%, as despesas operacionais em 12,8% e obteve margem líquida de 28,1%, um recorde para o período.

Considerando que é sempre um desafio entregar lucros crescentes em uma conjuntura com mercado encolhendo e receitas em queda o diretor avaliou os resultados como muito positivos. Na tabela abaixo podem ser verificados os principais números da empresa para o terceiro trimestre e os primeiros nove meses do ano.

No período, um fator positivo foi a redução do CPV em 10,9%, possibilitando a produção do mix de produtos com menor custo, queda de preços em algumas matérias primas e melhor produtividade. Por par, o CPV caiu 6,3%, passando de R$ 6,50 para R$ 6,09 neste trimestre, o que resultou em uma margem Bruta de 49,3%, apenas 1 ponto percentual abaixo da margem Bruta recorde de 50,3% obtida no ano passado.

“Tendo em vista a conjuntura enfrentada consideramos os resultados obtidos bastante bons, especialmente nosso desempenho no controle de custos e adaptação ao cenário econômico”, conclui Schmitt.

