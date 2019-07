A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, criadora do movimento “Fridays For Future” contra o aquecimento global, irá velejar pelo Oceano Atlântico para participar da Cúpula climática das Nações Unidas, em Nova York, em setembro. “Me ofereceram um lugar no veleiro de regata ‘Malizia II’. Atravessaremos o Oceano Atlântico do Reino Unido até Nova York”, escreveu a adolescente.

