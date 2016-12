Gretchen comemora vitória na Justiça contra youtuber que xingou ela e a filha

Mesmo morando em Paris, na França, Gretchen está ligada aos comentários sobre ela aqui no Brasil e resolveu entrar com uma ação (cível e criminal) por danos morais contra a youtuber Tulla Luana, de Sumaré, município do Estado de São Paulo. Gretchen disse que Tulla vem publicando vídeos com xingamentos a ela e a filha transgênero, Thammy Miranda.

Gretchen ganhou uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em que manda tirar do ar os vídeos em questão no prazo de 72 horas e proíbe a youtuber de citar o nome da artista, sob pena de multa diária de 2 mil reais, até o limite de 50 mil reais. A ação incluiu a empresa Google, dona do YouTube. O site foi notificado a retirar do ar os tais vídeos com ofensas a Gretchen. A cantora também pretende pedir uma indenização por danos morais.

