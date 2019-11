Gretchen critica Luana Piovani: “Nenhuma mulher vai ter paz com o Scooby”

Gretchen voltou a criticar Luana Piovani depois que a apresentadora deu opinião na internet sobre o novo relacionamento do ex-marido, Pedro Scooby, com a modelo Cíntia Dicker. O surfista publicou uma foto com a modelo em seu perfil no Instagram.

“Vai passar por tudo que a Anitta passou, porque a Luana Piovani não deixa ninguém em paz. Nenhuma mulher vai ter paz com ele. Ele [Scooby] está fadado a viver sozinho. Ela [Piovani] acha que porque ele é pai dos filhos dela, ela é dona, as coisas não são assim”, disparou Gretchen em entrevista ao programa “Aqui na Band”, nesta quarta-feira (06).

Gretchen ainda mandou um conselho para Piovani: “Não gaste sua beleza com as coisas que ele vai te provocar”. Na época em que Scooby assumiu o namoro com Anitta, no final de maio, Gretchen criticou o comportamento de Luana, que vivia comentando o romance em suas redes sociais. Anitta e Scooby ficaram junto por três meses.

Após Scooby postar foto com Cintia, Luana revelou que apresentou o surfista a modelo quando eles ainda estavam casados. Em um desabafo, a atriz e apresentadora contou que o ex-casal estava em Nova York quando ela mostrou para ele o perfil da ruiva e a elogiou: “Ela é linda demais”.

Luana também aproveitou para criticar o pai de seus filhos em relação à superexposição.

Ela também comentou na foto de Scooby com Cintia que deseja que o novo casal tenha filhos ruivos, já que a modelo é ruiva.

Perguntas

Após pedir que o casal dê “uma irmãzinha ruiva para Liz”, sua filha, Luana respondeu a algumas perguntas dos seus seguidores sobre o novo relacionamento de Scooby. “Como você reagiu ao ver o Pedro apaixonado? O que você sentiu?”, perguntou um fã. “Paixão faz bem a qualquer um, mas já o vi assim antes. Eu estou esperando o dia de vê-lo comprometido”, respondeu a loira sem papas na língua.

Mas a resposta que mais deu o que falar foi para esta pergunta: “Lua, como você está com a nova relação amorosa do Pedro? Dessa vez ele conversou com você antes? Ou fez igual?”. Piovani foi direta e comparou Cíntia a Anitta: “Comentou, sim, e fico feliz em vê-lo bem. Mas é que tem uma diferença de ofício, nível de seguidores e exposição muito diferente”.