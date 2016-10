Gretchen é vítima de ataques na internet e diz que o seu sucesso incomoda muita gente

Gretchen também entrou para a lista das celebridades que foram vítimas de ataques virtuais. Ela recebeu uma série de ofensas em sua página oficial no Facebook.

Tudo começou quando a cantora compartilhou uma foto sua ao lado do marido, o empresário Carlos Marques, com um poema de Marla de Queiroz falando sobre amor na legenda. Segundo Michael Anele Kruse, administrador da rede social da cantora, “em menos de 10 minutos já existiam mais de mil comentários maldosos”.

Gretchen atribuiu os ataques a criação do seu canal no YouTube, no qual ela mostra um pouco do seu dia a dia como dona de casa. “Todo mundo me avisou que eu seria vítima de haters devido ao sucesso do meu canal. Sucesso incomoda e eu incomodo muito. Eu não sei porque, mas as pessoas se incomodam muito com a minha boca e a minha vida”, desabafou.

Segundo ela, o administrador da página já denunciou ao Facebook os perfis que a atacaram e procurou a Justiça para saber quais medidas legais pode tomar contra eles.

“O mundo esta tão mau, as pessoas estão tão odiosas e o meu canal é um veículo do bem. Estou feliz em começar essa corrente positiva na internet. Eu só passo mensagens boas nele e as coisas ruins eu finjo que não existem. Mas isso não vai passar em branco e o Michael vai se informar do que pode ser feito na Justiça. Não vão calar a minha boca”, ressaltou Gretchen.

Comentários