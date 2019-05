Gretchen posta foto de vestido branco e gera polêmica sobre casamento

Gretchen usou o Instagram para compartilhar um clique em que posa com um vestido branco. Em seguida, a cantora recebeu uma série de críticas nos comentários da publicação, por causa da cor eleita no look. Os seus seguidores acreditavam que aquela era a roupa da artista para o casamento do humorista Carlinhos Maia.

“Tomara que não seja no casamento, porque branco não dá, né”, disparou uma seguidora. “Branco não mana. Você não é noiva e nem o noivo”, disse outra.

A cantora fez questão de acrescentar uma legenda explicativa no post após se deparar com as críticas. “Esse ainda não é o look do casamento. Só uma prévia”, escreveu.

Nos comentários, Gretchen chegou a rebater uma internauta que também sugeriu que o vestido fosse de outra cor. “Por que? Você sabe onde vou? Qual evento?”, respondeu Gretchen.

Logo após o post polêmico, Gretchen publicou outra foto com o real look para o casamento e escreveu: “Agoraaaaa simmmm. Esse é o look oficial do casamento do meu amigo @carlinhosmaiaof Look by @atelie_paulolemer Maceió.”

