Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

A cantora Gretchen se irritou e publicou um vídeo nas redes sociais para reclamar de comentários homofóbicos e preconceituosos de uma “minoria”. Segundo ela, houve quem xingasse e falasse palavras desprezíveis sobre o neto Bento e o filho Thammy depois de ter postado uma foto do nascimento do garoto.

No vídeo, Gretchen criticou quem só sabe humilhar os outros. “Todo mundo queria ver fotos do meu neto. Mas tem pessoas tão infelizes que não conseguem conviver com a felicidade dos outros e vem falar besteira. Estou tendo o prazer de bloquear todos que estão falando merda sobre meu neto e meu filho. Exijo respeito”, começou.

Ela continuou: “A minoria eu bloqueio. Não perco meu tempo de responder para quem é tão pequeno, desprezível e baixo.” O pequeno Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, nasceu na quarta-feira (08) com 4 quilos e 53 cm. Gretchen disse à época que estava muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel.

