Gretchen vibra após gravar as primeiras cenas da novela “A Dona do Pedaço”

A cantora Gretchen comemorou nos stories de seu Instagram as gravações das primeiras cenas de sua personagem na novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, realizadas nesta terça-feira (02). Gretchen viverá Gina, personagem escrita especialmente para a cantora em “A Dona do Pedaço”, que despertará uma paixão em Eusébio (Marco Nanini), que logo a levará para morar em sua casa, junto à sua família.

“Gente! Gravamos as primeiras cenas de Gina! Olha a Gina aqui, vocês estão gostando? Bom, novidades vêm por aí! Só quero que vocês saibam que vai ser incrível, vocês vão amar. Curtam muito essa novela agora. Só não sei ainda quando vai pro ar”, comemorou Gretchen nos stories de seu Instagram.

A cantora afirmou que tem acompanhado a novela desde a estreia: “Quando vi a cena da Britney [Glamour Garcia] descendo do ônibus pensei: ‘Que maravilhosa! Queria ser a mãe dela!'”. Nos bastidores, artistas como Pedro Carvalho, Glamour Garcia e Betty Faria publicaram registros ao lado de Gretchen em suas redes sociais.

Thammy

Thammy Miranda precisou utilizar sua rede social mais uma vez para rebater algumas críticas sobre o Chá Revelação de seu primeiro filho com Andressa Ferreira. O evento aconteceu na tarde do último domingo (30), e revelou que o casalzão está à espera de um menino, que provavelmente se chamará Bentho. Para a revelação, assim como a maioria dos casais, eles estouraram um balão que, pela cor, revelaria o sexo do bebê. A decoração da festa também foi toda em rosa e azul.

Após fazer um longo vídeo explicando sobre a paternidade de seu filho, o filho de Gretchen publicou outro vídeo em seu Instagram comentando as críticas que recebeu pelas cores utilizadas no Chá Revelação.

“Já tá ficando chato isso. Agora a questão é do rosa e do azul na festinha do Chá Revelação. Gente, vocês são surreal, sabia? Se você não é o chatão de plantão, nem precisa assistir esse vídeo. Mas se você é o chatão de plantão, esse vídeo é para você. A questão do rosa e do azul é só uma representatividade de cores. É só para você realmente saber, sem você ver algo, se é menina ou menino, porque o rosa representa menina e o azul representa o menino, visualmente”, falou.

O coach ainda explicou que seu filho poderá usar a cor que quiser, mas que as duas cores ainda representam menino e menina. “Não quer dizer que meu filho não possa usar rosa, não possa usar azul. Meu filho vai usar a cor que ele quiser, ele vai ser do gênero que ele se reconhecer. Ele vai ser a pessoa que ele quiser ser. Eu só quero que ele seja um cara de bom caráter. Mais nada. Agora visualmente, o rosa e o azul, na sociedade que a gente vive representa algo sim. Se eu tivesse feito uma festa branca e estourasse um negócio laranja, eu queria ver se vocês iriam acertar qual seria o sexo do meu filho”, disparou.

