Greve de trabalhadores na Argentina afeta voos brasileiros

Os trabalhadores da Argentina fazem greve geral nesta quarta-feira (29), contra demissões e diversas outras medidas do governo do presidente Maurício Macri. As centrais sindicais convocaram manifestações e a população foi às ruas, paralisando diversos serviços. Dentre eles, foram interrompidas atividades no aeroporto de Ezeiza, próximo de Buenos Aires, afetando os voos entre o Brasil e o país vizinho.

Praticamente todos os voos entre São Paulo e Ezeiza foram cancelados, além das viagens entre a capital argentina e o Rio de Janeiro, que foram totalmente paralisadas.

No país de Macri, serviços como transporte público, aulas e coleta de lixo também não estão sendo realizados.

Entre outros temas, os trabalhadores protestam contra a inflação alta, os salários, as demissões e um acordo feito entre o governo federal e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê medidas de controle aos gastos públicos e equilíbrio fiscal.

