Greve dos bancos está prejudicando os trabalhadores

A greve dos bancários dificulta o saque do seguro-desemprego, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou abono salarial. Porém, quem tem o Cartão Cidadão consegue realizar alguns dos serviços nas casas lotéricas ou terminais de autoatendimento de todo o País. Quem não tem esse cartão precisa procurar uma agência da Caixa Econômica que não esteja com atividades suspensas por causa da paralisação.

As pessoas com Cartão Cidadão, mas sem senha cadastrada, precisam ligar para o telefone 0800-7260-207 e, depois, efetuarem o cadastro em uma casa lotérica.

Os bancários reivindicam 14,78% de reajuste salarial, ampliação das contratações e fim das terceirizações, entre outros pedidos. No ano passado, a greve nacional da categoria durou 21 dias.

