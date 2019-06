Centrais sindicais preparam greve geral contra reforma da Previdência nesta sexta

Uma greve geral na próxima sexta-feira (14) está sendo convocada por centrais sindicais de todo o País, envolvendo trabalhadores de diversas categorias. O objetivo, de acordo com líderes das entidades, é protestar contra o projeto do governo de reforma da Previdência. Também fazem parte das reivindicações temas como maior geração de empregos formais, retomada do crescimento da economia e contingenciamento na Educação. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Segundo os movimentos, a prioridade é que os trabalhadores “cruzem os braços” a partir da madrugada de quinta-feira (13), para sexta-feira (14), com manifestações sendo utilizadas como complemento à paralisação. “A imagem que queremos é a Paulista deserta, ruas desertas no dia, como se estivessemos em 28 de abril de 2017 (quando houve greve geral no País)”, afirma o presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas. “As manifestações são apoio, mas o dia é de greve”, completa.

O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves Juruna, disse que um dos pontos essenciais é adesão do setor de transportes, em todas as categorias, para a greve. “É essencial que parem porque, se eles não aderirem, a impressão é de que não houve paralisação. São categorias expressivas de demonstrações de poder dos trabalhadores”, diz.

O presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e atual presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, afirma que a greve de sexta-feira é resposta a uma série de fatores que foram colocados pelo governo federal sem uma discussão prévia. “Nós queremos chamar a atenção dos governantes para abrir um canal de negociação, de diálogo”, afirmou. Sobre a reforma da Previdência, ele afirmou que a União é favorável à mudança. “Mas não essas que estão sendo colocadas, como a capitalização e outros itens que não nos ouviram.”

A UGT representa os principais sindicatos de transporte do País, como os dos setores de trem e ônibus, ambos importantes para uma grande paralisação. “É uma greve constitucional e que deve unir várias centrais. Com certeza será uma greve forte, importante. No sentido de parar mesmo, para a sociedade pensar o que realmente o Brasil precisa.”

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo), em reunião realizada na segunda-feira (10), em São Paulo, a categoria aderiu à paralisação para a partir da 0h.

Diretor do sindicato, Francisco Xavier, o Chiquinho, disse que a adesão foi acolhida de maneira unânime na plenária. “Não é uma greve só pela greve, reivindicamos uma situação que atende a todos os brasileiros. As pessoas estão se sentindo incomodadas e prejudicadas (com a reforma da Previdência), e as centrais estão dando sua contribuição. A reforma traz prejuízos”, afirma.

Os sindicatos dos ferroviários e dos metroviários de São Paulo concordaram em paralisar as atividades na sexta-feira. No metrô, todas as linhas devem parar, inclusive a 4-Amarela e 5-Lilás, da iniciativa privada, e os trens da CPTM não devem circular. Os ferroviários da Sorocabana, 5 mil trabalhadores que atuam com trens de carga e de passageiros, de Santos a Campinas e de São Paulo a Presidente Epitácio, também aderiram.

Na educação superior, as atividades do dia no setor público devem ser canceladas. A vice-presidente do Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), professora Qelli Rocha, afirmou que os atos de rua devem ocorrer entre o final da tarde e início da noite de sexta. “Temos problemas conjunturais. Na área da educação, o contingenciamento, ou melhor, os cortes, nos impulsionou a paralisar. É a retirada de direitos sociais que conquistamos desde a Constituição de 1988.”

Segundo ela, também vão aderir à greve a ANPG (Associação Nacional de Pós-graduandos), a FENET (Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e a Une (União Nacional dos Estudantes).

Em relação às escolas privadas, o presidente da Fenep (Federação Nacional das Escolas Particulares) afirmou, na manhã desta terça-feira (11), que a orientação aos sindicatos é de não aderir à greve. “Em geral, deve funcionar normalmente. Entendemos que a escola não deve fazer greve e, caso o funcionário venha a aderir, que seja descontado o dia de trabalho”, afirmou.

Já os sindicatos dos professores da rede estadual (Apeoesp), da rede municipal (Sinpeeem) e da rede privada (Sinpro) afirmam que suas unidades estão mobilizadas para a paralisação. Os três sindicatos afirmam que ainda não têm um balanço fechado de quantas escolas devem parar. O Sinpro diz que já tem 20 colégios confirmados e que vai divulgar a lista com os nomes na quarta-feira.

