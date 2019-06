Greve geral: Manifestações acontecem em todo Brasil

Centrais sindicais convocaram uma greve geral para esta sexta-feira (14) no Brasil inteiro. Ao menos 20 estados e o Distrito Federal já concentram paralisações. Segundo informações, o transporte do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília seriam, até o momento, os mais afetados com bloqueios parciais de vias de ônibus, trem e metrô. No Rio, as vias bloqueadas por manifestantes foram liberadas após a polícia usar bomba de efeito moral. Em Brasília, um grupo de aproximadamente 10 pessoas, apoiadores a greve, colocaram fogo em pneus bloqueando temporariamente o fluxo dos veículos.

As principais centrais sindicais informaram que o objetivo da greve é manifestar repúdio contra a reforma da Previdência. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves Juruna, afirmou, ao Estadão, que a ação não tem como objetivo apenas a paralisação dos serviços de transporte mas sim as categorias como um todo.

Em Porto Alegre, os ônibus estão funcionando normalmente. Após manifestações nos trilhos da Trensurb, no inicio desta manhã, a empresa já está com funcionamento normalizado. No entanto, apenas 15 dos 40 trens da empresa estão em operação, com passe livre.

