Greve geral: mobilizações acontecem também no interior do estado

Manifestações contra a Reforma da Previdência e cortes na educação propostos pelo presidente Jair Bolsonaro acontecem em diversas cidades do Rio Grande do Sul nesta manhã (14).

Cidades com maiores bloqueios: Manoel Viana, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Candiota, Bossoroca, Viamão, Encruzilhada do Sul, Santana do Livramento, Lagoa Vermelha, Piratini, São Gabriel, Boa Vista das Missões, Pelotas, Caxias do Sul, Rota do Sul, Santa Maria, Cruz Alta e São Leopoldo.

Barricadas: Pelotas, Passo Fundo, Rio Grande, Bagé, Ijuí, Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Caxias do Sul, Gravataí, São Leopoldo e Santa Vitória do Palmar.

Acampamentos: Sarandi, Erechim, São Lourenço do Sul, Lagoa Vermelha e Sananduva.

Rodovias: BR 116 – km 146 em Caxias do Sul (Bloqueio Parcial), BR 158 – km 532 em Santana do Livramento (Bloqueio Total), BR 285 – km 208 em Lagoa Vermelha (Bloqueio Total), BR 386 – km 132 em Sarandi (Bloqueio Parcial), BR 392 – km 19 em Rio Grande (aglomeração de pessoas, sem interrupção), BR 392 – km 66 em Pelotas (aglomeração de pessoas, sem interrupção) e BR 116 Km 465 – São Lourenço do Sul (aglomeração de pessoas, sem interrupção).

