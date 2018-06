Greve geral na Argentina paralisa serviços no país e afeta voos no Brasil

A greve geral que começou à 0h desta segunda-feira (25) na Argentina afeta serviços como transportes, escolas, coleta de lixo e postos de combustíveis no país e reflete nos voos que partem do Brasil para lá e vice-versa. Essa é a terceira greve geral contra a política econômica do governo de Mauricio Macri. Para o governo, a paralisação é política.

Os organizadores do protesto calculam que pelo menos 1 milhão de trabalhadores devem aderir à greve, convocada pela peronista CGT (Confederação Geral do Trabalho), que agrupa os principais sindicatos da Argentina.

Voos no Brasil

A greve causou efeitos para os passageiros de companhias aéreas do Brasil. Há voos cancelados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.

A Gol informou que todos os voos operados pela companhia para a Argentina nesta segunda foram cancelados e que foram criados novos voos para atender a demanda. Os passageiros impactados poderão procurar a companhia para remarcar as viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade.

A Latam Airlines disse que cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados para os aeroportos da Argentina. A Aerolíneas Argentinas anunciou que também cancelou todos os seus voos. Os passageiros que desejarem reembolso poderão pedir por meio do mesmo canal que utilizaram para a compra. Além disso, os passageiros que preferirem reprogramar seus voos, até dentro dos próximos 15 dias da greve, poderão fazer isso sem restrições e de acordo com a disponibilidade de lugares. A companhia sugere realizar as alterações/modificações a partir desta terça-feira, já que o atendimento ao cliente durante o dia da greve poderá ser afetado.

Porto Alegre

No aeroporto Salgado Filho, pelo menos quatro voos que sairiam de Buenos Aires até a Capital gaúcha ou que tinham como destino a capital argentina foram cancelados.

Serviços afetados

Os metrobus (carros especiais para o transporte público urbano) das grandes cidades da Argentina permanecem desertos desde a meia-noite e circulam apenas táxis pelas ruas. A circulação de caminhões é quase inexistente, de acordo com a agência Efe. Em Buenos Aires, também não funciona o trem de mercadorias que liga os setores do porto.

Os portos e aeroportos, as estações e linhas de ferrovia, as entidades bancárias, os escritórios, hospitais (exceto urgências) e escolas públicas, os serviços de coleta de lixo e postos de gasolina também serão afetados pela greve. O protesto, convocado pela CGT, ganhou o apoio da CTA (Central de Trabalhadores da Argentina) e da CTA-autônoma, uma das divisões da CTA.

Embora a convocação da CGT se limite a uma paralisação das atividades, sem manifestações, setores mais radicais anunciaram que pretendem bloquear os acessos à cidade de Buenos Aires com mobilizações. Os sindicatos desejam o reinício das negociações de ajustes salariais deste ano, para um alinhamento com a projeção de inflação, calculada agora pelo Banco Central em 27%. As negociações que aconteceram em sua maioria no início do ano utilizaram como referência a meta de inflação anual de 15%.

Para tentar retomar o diálogo com os sindicatos, o ministro do Trabalho, Jorge Triaca, afirmou desejar que as negociações salariais aconteçam livremente. Essa greve geral na Argentina é a terceira em 15 meses contra o governo de Macri. As outras duas foram convocadas em 6 de abril e 18 de dezembro de 2017.

Crise econômica

Os sindicatos da Argentina se opõem ao acordo firmado pelo governo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) devido ao agravamento da situação econômica do país. “A greve é contra o programa econômico para que se abandone esta linha de ajuste permanente. O FMI sempre trouxe penúrias aos argentinos”, disse Juan Carlos Schmid, dirigente da CGT.

Para enfrentar uma corrida cambial que começou no fim de abril e que provocou uma desvalorização da moeda de quase 35% no decorrer do ano, o FMI concedeu à Argentina um crédito stand by de 50 bilhões de dólares, o maior já estabelecido por este organismo.

