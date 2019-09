Greve global pelo clima tem adesão de porto-alegrenses no Parque Redenção

Porto Alegre também aderiu à chamada greve global contra as mudanças climáticas. Ambientalistas e simpatizantes da causa ambiental se reuniram no Parque da Redenção, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (20). A greve global está sendo realizada em mais de 140 países, com o objetivo de exigir ações concretas contra as mudanças climáticas.

A mobilização global ocorre após apelo da ativista Greta Thunberg para que os adultos ajam para evitar um desastre ambiental. Essa é a terceira greve de uma série mundial de comícios climáticos. A maioria é organizada por Greta, uma ativista sueca de 16 anos, que tem supreendido a todos e recentemente cruzou o Atlântico de barco. A ação “Fridays For Future” ganharam repercussão com a adolescente. Desde o ano passado, ela falta às aulas nas sextas-feiras para protestar pelo clima. A iniciativa lhe rendeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz.

Em Porto Alegre, as manifestações começaram por volta das 15h30. Veja algumas imagens do ato:

CLIMA | Assim como no resto do mundo, muitas crianças e estudantes participam do ato em Porto Alegre. #GreveMundialpeloClima #FridaysForFutureBrasil pic.twitter.com/cumJZ2Kkrk — MetSul.com (@metsul) September 20, 2019

Deixe seu comentário: