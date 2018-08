Grife francesa lança a primeira linha de maquiagem para os homens

As características tão marcantes quanto singulares dos universos masculino e feminino sempre inspiraram Gabrielle Chanel. Pois agora a grife francesa prepara-se para chacoalhar o mundo da beleza com o anúncio do lançamento da Boy de Chanel, a primeira linha masculina de maquiagem da história da marca. Com a novidade, a grife reafirma a máxima: beleza não é uma questão de gênero, mas de estilo.

O nome, enquanto um riu de gênero, é supostamente inspirado pelo Boy Capel, paixão e “muso” inspirador da designer Gabrielle Chanel. “Assim como Gabrielle Chanel emprestou elementos do guarda-roupa masculino para vestir as mulheres, Chanel se inspira no mundo das mulheres para escrever o vocabulário de uma nova estética pessoal para os homens”, escreveu a empresa em um comunicado à imprensa.

A linha surge com três produtos em embalagens sóbrias, em um tom azul-marinho: uma base, um lip balm e uma caneta para as sobrancelhas. A primeira, disponível em 4 tons, tem fórmula superleve e fluida, é enriquecida com ácido hialurônico e polímeros que barram o excesso de sebo. A promessa é de ser indetectável, hidratar e melhorar a oxigenação da pele – além de proteger contra os raios solares e radicais livres por conter FPS 25. O balm é enriquecido com óleo de jojoba e manteiga de cacau, prometendo hidratação por 8 horas – o efeito é matte nos lábios. Já a Le Style Sourcils é uma caneta multiuso: de um lado um lápis para preencher, no outro um pincel para esfumar e pentear as sobrancelhas. Serão dois tons: Light Brown e Deep Brown.

A novidade será lançada em setembro na Coreia e em novembro nas lojas on-line no Hemisfério Norte. No Brasil, a previsão é que a Le Boy chegue em janeiro. A concepção é de Lucia Pica, Diretora Criativa Global de Make Up da Chanel, que promete crescer a linha com novos produtos em breve. Em tempo: os garotos-propaganda da linha serão três modelos, sendo eles um coreano e um francês.

Cuidar da aparência não é uma questão de gênero, é uma questão de estilo. Ou seja: se você curte manter um visual límpido e se liga em cuidar do seu rosto e da sua pele, usar uma linha de maquiagem masculina da Chanel (ou de qualquer outra marca) pode ser apenas mais um passo na sua rotina de cuidados com a pele.

