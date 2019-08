Gripe causa morte de 28 gaúchos nos primeiros meses do ano; entre as vítimas, dois eram bebês com menos de 11 meses

Um levantamento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde demonstrou que, até o último sábado (3), a Gripe A foi responsável pela morte de 20, das 28 pessoas que faleceram por gripe em 2019. As cidades com o maior número de caso foram Porto Alegre, com quatro casos, Canoas, com dois, e Três Coroas, também com duas vítimas.

Apenas entre o dia 27 de julho e 3 de agosto, quatro novas mortes foram registradas. Além dos casos de Influenza A (H1N1), outras seis pessoas faleceram por um subtipo da Influenza A, o H3N2, e outros dois casos por Influenza B. Entre as vítimas, dois eram bebês, um com menos de seis meses e outro com menos de onze meses.

No mesmo período, em 2018, o número de casos chegou a 79. A redução foi de 58,3%.