Mais uma morte por gripe foi registrada no Estado. A vítima é uma mulher de 48 anos, falecida no domingo no Hospital Pompéia em Caxias do Sul. Ela fazia parte do grupo de risco por ser obesa e não vacinada. Com isso, o próximo boletim semanal da Secretaria da Saúde deve contabilizar nove casos fatais do vírus H1N1.

