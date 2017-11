Grupo Alma Lusitana apresenta clássicos do fado no Museu Júlio de Castilhos

O grupo porto-alegrense Alma Lusitana – Fado e Música Portuguesa apresenta grandes clássicos do fado neste sábado (18), a partir das 19h, no Museu Júlio de Castilhos. No repertório do espetáculo “Melodias que uniram a História de dois Continentes” estarão canções imortalizadas por Amália Rodrigues e outras importantes personalidades que fizeram do fado um estilo musical considerado patrimônio imaterial da humanidade.

Apostando na proximidade com os músicos e no ambiente intimista de uma sala que já presenciou importantes momentos da história, a intenção é proporcionar ao público a sensação de estar prestigiando uma autêntica noite de fados.

O projeto é uma parceria entre o Museu Júlio de Castilhos e a 7 Marias Produtora, com o apoio da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos por meio deste link.

Desde 2005, o grupo Alma Lusitana busca – a partir da musicalidade brasileira no arranjo e interpretação das canções – divulgar a música portuguesa como uma das fundadoras do nosso cancioneiro e folclore.

A voz é da cantora Julia Machado, acompanhada por Jéferson Luz na guitarra portuguesa, Pedro Rodrigues no violão e Maurício Montardo no teclado.

SERVIÇO:

Pauta: Melodias que uniram a História de dois Continentes, com o grupo Alma Lusitana Fado e Música Portuguesa.

Quando: sábado (18), às 19h

Onde: Museu Júlio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1205 – Centro Histórico).

