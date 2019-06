Grupo artístico do CTG Aldeia dos Anjos dança sua história no palco do Theatro São Pedro

O espetáculo Aldeia do Mundo chegará ao Theatro São Pedro neste mês, mostrando a história do grupo artístico do Centro de Tradições Gaúchas Aldeia dos Anjos. Com 50 bailarinos e oito músicos no palco, a apresentação contará os detalhes sobre como foi possível sair de Gravataí e levar as tradições gaúchas para 15 países. O Aldeia do Mundo acontecerá no dia 25 de junho, às 21h.

“Aldeia pelo Mundo é uma maneira de compartilhar diversas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, e das inúmeras viagens, com os espectadores além das fronteiras do tradicionalismo gaúcho, que, muitas vezes, desconhecem o trabalho realizado no Estado”, explica a diretora e coreógrafa Lúcia Brunelli.

Além de propagar a cultura local por outros estados brasileiros, o grupo já dançou nos seguintes países: Argentina, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, França, China, Holanda, Suíça, Bélgica, Itália, Turquia, Qatar, Coréia do Sul e Mallorca.

O CTG Aldeia dos Anjos foi fundado em janeiro de 1956, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre e, recentemente, o foi considerado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 1977, se apresenta no ENART – Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, do qual foi campeão em onze edições e vice em outras sete. Conquistou também, duas vezes, o primeiro lugar do Concurso de Danças de Raízes Açorianas, patrocinado pelo Governo Autônomo dos Açores (Portugal).

Serviço:

O quê? Espetáculo Aldeia pelo Mundo

Quando? Terça-feira, 25 de junho, às 21h

Onde? Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n – Centro Histórico de Porto Alegre)

Quanto? R$ 60,00 inteira ou R$ 30,00 meia, adquiridos pelo site ou bilheteria do teatro

