Grupo musical Aviões do Forró é investigado pela Polícia Federal

A PF (Polícia Federal), em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação For All contra fraudes tributárias cometidas pelo grupo Aviões do Forró, que comanda casas de show no Estado do Ceará e também a banda Aviões do Forró.

Estimativa preliminar identificou uma omissão de receitas de mais de R$ 300 milhões, segundo o Fisco. Cerca de 260 policiais federais e 35 auditores cumprem 76 mandados judiciais, sendo 32 de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza (CE), Russas (CE) e Souza (PB). A Justiça Federal também decretou o bloqueio de imóveis e a apreensão de bens pertencentes a pessoas ligadas ao grupo envolvido na fraude.

Há indícios de que os integrantes da organização procuravam eximir-se da cobrança de tributos fornecendo dados falsos ou omitindo dados relevantes em suas declarações de Imposto de Renda pessoa física e jurídica.

O grupo ainda adquiria bens, como veículos e imóveis, sem declarar ao Fisco. Foram encontradas divergências sobre valores pagos a título de distribuição de lucros e dividendos, movimentações bancárias incompatíveis com os rendimentos declarados, pagamentos elevados em espécie, além das diversas variações patrimoniais a descoberto. No decorrer das investigações, foram identificados indícios de lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa.

O nome For All faz referência à expressão da língua inglesa que significa “para todos”. Há notícias de que no início do século XX engenheiros britânicos instalados em Pernambuco para construir uma ferrovia promoviam bailes abertos ao público (for all). Assim, o termo passaria a ser pronunciado “forró” pelos nordestinos. O nome da operação veio dessa origem popular da palavra forró, principal ramo de atividade do grupo investigado.

