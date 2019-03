Grupo Boticário lança ferramenta para calcular o impacto de produtos enxaguáveis

Para o Grupo Boticário, sustentabilidade é a uma forma de fazer negócios e materializar o seu propósito. Por isso, a empresa investe continuamente em iniciativas inovadoras que contribuam com a diminuição dos impactos negativos no meio ambiente e no desenvolvimento de produtos para o mercado da beleza de forma sustentável.

Com base nessa premissa, o Grupo Boticário anuncia o lançamento do I.A.R.A. (Índice de Avaliação de Risco Ambiental), uma ferramenta que permite calcular o impacto de produtos enxaguáveis como shampoos, condicionadores e sabonetes no ambiente aquático. Com essa metodologia é possível quantificar os impactos de matérias-primas que podem ser prejudiciais ao sistema hídrico e, assim, subsidiar os pesquisadores que desenvolvem novas fórmulas a substituir ou a reduzir a concentração de ingredientes para que o produto gere menor impacto na água.

“Temos a sustentabilidade e a inovação com um dos nossos principais pilares. Investimos continuamente em capital intelectual e recursos para reforçar nosso compromisso com o meio ambiente. Seja no desenvolvimento de um novo produto, suas formulações ou embalagens, cada etapa produtiva é monitorada minuciosamente para possibilitar a utilização de recursos mais sustentáveis”, afirma Paulo Roseiro, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário.

No último ano, 56% dos produtos enxaguáveis com novas fórmulas já foram desenvolvidos com menor impacto na água, em comparação com a versão anterior do produto ou com a média de sua categoria. Até 2024, a companhia prevê que 100% dos produtos enxaguáveis lançados com novas fórmulas tenham menor impacto na água, por meio de uma combinação de ingredientes com menor potencial de acúmulo em espécies aquáticas, maior potencial de biodegradação e/ou menor toxicidade para a vida dos ambientes aquáticos.

A busca por produtos que impactem menos o meio ambiente está em linha com a atuação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que se dedica a conservar a biodiversidade brasileira. Entre as iniciativas desenvolvidas pela Fundação nos ecossistemas aquáticos estão editais para apoio financeiro a ações no ambiente costeiro-marinho, proteção de espécies aquáticas ameaçadas de extinção e pagamento por serviços ambientais para produtores rurais que tenham nascentes em suas propriedades. “Preservar esse recurso e conservar espécies e ecossistemas é fundamental para a manutenção da vida na terra. Por isso, pautamos nossa atuação em duas frentes, buscando produtos e processos cada dia mais ecoeficientes e conservando a natureza em todos os biomas”, finaliza Paulo Roseiro.

Deixe seu comentário: