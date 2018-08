Na noite do dia 30, o Theatro São Pedro recebe o espetáculo de reencontro do grupo musical Caverá, formado no meio universitário porto-alegrense da década de 1970. Em destaque, clássicos como “Prenda Minha” e composições autorais, a cargo de Alex Hohenberger, Cezar Mattos, Mauro Harff, Rolf Dreher e Rubim Jacoby.

