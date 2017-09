Grupo colombiano apresenta “Maratón de New York” no Porto Alegre em Cena

“Maratón de New York”, montagem para o texto do autor italiano Edoardo Erba dirigida por Gianluca Barbadori, chega à Capital para duas apresentações dentro da programação do 24º Porto Alegre em Cena, dias 13 e 14 de setembro, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer.

Concebido pelo grupo colombiano El Hormiguero Teatro – que conta com artistas multidisciplinares e destaca-se criando, desde 2011, obras voltadas às temáticas socialmente comprometidas – o espetáculo convida o espectador a embarcar numa espécie de viagem teatral surpreendente.

Com linguagem coloquial e roteiro ágil e extremamente direto, a realidade mistura-se facilmente com visões, elementos cósmicos e metafísica, transformando e enriquecendo a encenação, que mostra as relações entre dois amigos que treinam exaustivamente para a maratona de Nova York e como este cansaço, metaforicamente, pode afetar a vida, gerando uma ampla reflexão que conduz a plateia a uma dimensão mais elevada e etérea.

No espetáculo, dois amigos, Mario e Estevan, estão se preparando para participar da Maratona de Nova York. É de noite, mas uma estranha noite. Entre o cansaço do treinamento, a cumplicidade e amizade dos protagonistas, brincadeiras, discussões, reflexões e lembranças, perguntas sobre vida e morte, pouco a pouco o espectador é levado imperceptivelmente a uma dimensão não tão cotidiana e mais suspensa e surpreendente, em que aparecem e se cruzam realidade, visões, elementos cósmicos, realismo e metafísica.

A montagem estreou em 2015 e, desde então, realizou cerca de 50 apresentações em diferentes cidades da Colômbia, dentre as quais se destaca a participação na XV versão do Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá / FIT Bogotá 2016, Festival de Teatro de Bogotá, Semana del Teatro organizada pela Universidade de Antioquia em Medellín e três temporadas permanentes na Academia de Artes Guerrero de Bogotá.

Em 2016, ganhou o prêmio “Teatro em Movimento”, concedido pela Secretaria Municipal de Cultura de Bogotá, eleito como melhor espetáculo da temporada 2016. Em 2017, com curadoria da Metropolitana Gestão Cultural-produtora de São Paulo, iniciam uma turnê passando por diversas cidades em festivais internacionais de teatro do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

Autor: Edoardo Erba. Direção: Gianluca Barbadori. Elenco: Giancarlo Mendoza e Andres Caballero. Iluminação: Mario Ávila. Direção de arte: El Hormiguero Teatro. Direção de produção e distribuição Brasil: Carla Estefan. Assistente de Produção: Luisa Guerrero. Duração: 55min. Recomendação etária: 14 anos

SERVIÇO:

MARATÓN DE NEW YORK (COLÔMBIA)

Dias 13 e 14 de setembro

Quarta e quinta, às 20h

Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736 – Centro)

INGRESSOS

R$ 80 inteira / R$ 40 meia-entrada (Consulte os descontos promocionais em www.portoalegreemcena.com)

PONTOS DE VENDA

Bilheteria oficial do Porto Alegre em Cena (sem taxa de conveniência) – Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307): de terça a sábado, das 10h às 14h e das 15h às 19h. Formas de pagamento: Dinheiro, Visa e Master (débito e crédito à vista). As vendas na bilheteria oficial estarão disponíveis até às 19h do dia anterior à apresentação.

Site (com taxa de conveniência) portoalegreemcena.superingresso.com.br.

No local (sem taxa de conveniência): somente no dia da apresentação, uma hora antes do início do espetáculo, conforme disponibilidade de ingressos. Formas de pagamento: Dinheiro, Visa e Master (débito e crédito à vista).

Mais informações no telefone (51) 3289.8169.

