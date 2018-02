Grupo Cortel completa 55 anos de atividades

Grupo Cortel, líder nacional no segmento de cemitérios e crematórios, está completando 55 anos de atividades com números expressivos, especialmente na área previdenciária. Uma de suas empresas, a Ser Previdente, que comercializa planos funerários antecipados, ultrapassou no início do mês a marca de 21.000 planos vendidos. Além do Rio Grande do Sul, onde administra seis cemitérios e crematórios na capital e região metropolitana , o grupo gaúcho mantém ainda empreendimentos em Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ). O Previr Serviços Funerários e o CremaPet, cremação de animais domésticos, também integram a lista de empresas controladas pelo grupo. Em seus 55 anos de atuação, o Grupo Cortel contabiliza mais de 126.000 atendimentos.

