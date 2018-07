Grupo Cortel inicia operações de crematório em Cachoeirinha

Grupo Cortel iniciou as operações do seu mais novo crematório, instalado em Cachoeirinha . O novo crematório recebeu investimentos de R$ 4,5 milhões e está localizado junto ao Cemitério Memorial da Colina. O empreendimento possui capacidade para até 180 cremações/mês e oferecerá serviços à população do munícipio, zona norte de Porto Alegre e cidades vizinhas.

O Grupo Cortel, líder nacional no segmento de cemitérios e crematórios, completou recentemente 55 anos de atividades com números expressivos. Além do Rio Grande do Sul, onde administra seis cemitérios e crematórios na capital, região metropolitana e zona sul do estado (Pelotas) , o grupo gaúcho mantém ainda empreendimentos em Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

Na área previdenciária, o Ser Previdente, que comercializa planos funerários antecipados, ultrapassou a marca de 21.000 planos vendidos. O Previr Serviços Funerários e o CremaPet, crematório de animais domésticos, completam a lista de empresas controladas pelo grupo.

Em Porto Alegre, o Crematório Metropolitano, completou 15 anos. Desde a sua instalação, em 2003, é o único crematório em operação na capital.

Durante este período, já realizou mais de 15.000 cremações.

Nos seus 55 anos de atuação, o Grupo Cortel contabiliza mais de 126.000 atendimentos.

